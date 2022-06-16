Suriye'nin Kuzeybatısında Yardım Görevlisinin Öldürülmesi BM'yi Derinden Üzdü - Son Dakika
Üye Girişi

Suriye'nin Kuzeybatısında Yardım Görevlisinin Öldürülmesi BM'yi Derinden Üzdü

16.06.2022 10:59
Suriye'nin Kuzeybatısında Yardım Görevlisinin Öldürülmesi BM'yi Derinden Üzdü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'in baş sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin kuzeybatısında Çarşamba günü bir insani yardım görevlisinin öldürülmesinin, BM'yi derin üzüntüye boğduğunu bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri

'in baş sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin kuzeybatısında Çarşamba günü bir insani yardım görevlisinin öldürülmesinin, BM'yi derin üzüntüye boğduğunu bildirdi. 2020 yılında bu yana 23 yardım görevlisinin öldürüldüğünü kaydeden Dujarric, Perşembe günkü olağan bilgilendirme toplantısında, Suriyeli olan yardım çalışanının, Halep'in kuzeyindeki El-Bab kentinde işe giderken arabaya yerleştirilen bir bombayla öldürüldüğünü söyledi.

Sözcü, "Bu trajedi, Suriye'de sivillerin ve yardım çalışanlarının ölümüne yol açan düşmanlıkların devam ettiğini apaçık şekilde ortaya koymaktadır" diye konuştu. BM Bölge İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, saldırıyı kınadı ve tam bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Dujarric, BM'nin Türkiye'den Suriye'ye doğru sınır ötesi faaliyetinin devam ettiğini ve her ay Suriye'nin kuzeybatısındaki 2,4 milyon kişiye ulaştığını sözlerine ekledi. Geçen ay Bab el-Hava Sınır Kapısı'ndan gıda, barınma, beslenme ve sağlık malzemeleri taşıyan 1.000'in üzerinde kamyon geçiş yaptı. Dujarric, "Bu yıl Suriye'nin kuzeybatısında yaklaşık 4,1 milyon erkek, kadın ve çocuk insani yardıma ihtiyaç duyuyor" dedi ve ekledi: "Geçen yıl bu rakam 3,4 milyon idi. Bu kişilerin çoğu, kadınlardan ve çocuklardan oluşuyor."

YORUMLAR
500
Snapdragon 8 Plus Gen 1 performans testine girdi: Sonuçlar üzdü! Snapdragon 8 Plus Gen 1 performans testine girdi: Sonuçlar üzdü! Türk mutfağının 17'nci sırada yer alması, kebapçıları ve severlerini üzdü Türk mutfağının 17'nci sırada yer alması, kebapçıları ve severlerini üzdü
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin Kuzeybatısında Yardım Görevlisinin Öldürülmesi BM'yi Derinden Üzdü - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:30 Diyaliz merkezinde bilinmeyen bir nedenden ötürü sorun yaşayan vatandaş kendini yakmaya çalıştı
17:27 Sevgilisini öldürdükten sonra emniyete götüren sanık: Olay planlı değildi
17:03 Eski Cimbomlu Bruma resmen Fenerbahçe'de! Satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı
16:47 Khloe Kardashian'ı deliye döndüren olay! Sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenince: Prezervatif taksaydın
16:45 Yunanistan ile tansiyonu düşürecek gelişme yaşandı! Bakan Akar, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü
16:36 TFF'nin yeni başkanı belli oldu! işte Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama
16:30 Ümit Özdağ, kendisine yumurta atılacağını öğrenince erken davrandı: Kendi yumurtamı getirdim
15:05 Ekrem İmamoğlu: Ekonomiyi iyi yönetmek bina yapmakla, saray yapmakla olmaz
16:20 Trabzonspor ile Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi! İşte paylaşılamayan eldiven
16:03 Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: Vatandaşın zorlandığının farkındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 17:37:52. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'nin Kuzeybatısında Yardım Görevlisinin Öldürülmesi BM'yi Derinden Üzdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement