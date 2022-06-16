Suriye'nin Kuzeybatısında Yardım Görevlisinin Öldürülmesi BM'yi Derinden Üzdü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri

'in baş sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin kuzeybatısında Çarşamba günü bir insani yardım görevlisinin öldürülmesinin, BM'yi derin üzüntüye boğduğunu bildirdi. 2020 yılında bu yana 23 yardım görevlisinin öldürüldüğünü kaydeden Dujarric, Perşembe günkü olağan bilgilendirme toplantısında, Suriyeli olan yardım çalışanının, Halep'in kuzeyindeki El-Bab kentinde işe giderken arabaya yerleştirilen bir bombayla öldürüldüğünü söyledi.

Sözcü, "Bu trajedi, Suriye'de sivillerin ve yardım çalışanlarının ölümüne yol açan düşmanlıkların devam ettiğini apaçık şekilde ortaya koymaktadır" diye konuştu. BM Bölge İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, saldırıyı kınadı ve tam bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Dujarric, BM'nin Türkiye'den Suriye'ye doğru sınır ötesi faaliyetinin devam ettiğini ve her ay Suriye'nin kuzeybatısındaki 2,4 milyon kişiye ulaştığını sözlerine ekledi. Geçen ay Bab el-Hava Sınır Kapısı'ndan gıda, barınma, beslenme ve sağlık malzemeleri taşıyan 1.000'in üzerinde kamyon geçiş yaptı. Dujarric, "Bu yıl Suriye'nin kuzeybatısında yaklaşık 4,1 milyon erkek, kadın ve çocuk insani yardıma ihtiyaç duyuyor" dedi ve ekledi: "Geçen yıl bu rakam 3,4 milyon idi. Bu kişilerin çoğu, kadınlardan ve çocuklardan oluşuyor."