İdlib'de 40 bin eserin sergilendiği kitap fuarı açıldı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde açılan fuara, 14 yayınevi, 40 bin kitapla katılıyor.

İdlib'in merkezinde kitapseverlerle buluşan fuar, 8 gün boyunca ziyaretçi ağırlayacak.

Fuarda, kitapların yanı sıra Suriye'nin tarihi yapıtları, camilerini simgeleyen maketler, mozaik çalışmaları ve tablolar ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

Fuarın organizatörü Dr. Muhammed Seyyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara Suriye'nin içinden ve dışından 14 yayınevinin 40 bin kitapla katıldığını söyledi.

Seyyid, "Fuarda Suriye'yi simgeleyen Halep Kalesi, Hama Su Değirmeni, Humus'taki Halid Bin Velid'in Camisi ve Şam Kalesi'nin maketleri ile çok sayıda tablo sergilendi." dedi.

Kitap fuarını ziyaret eden 11 yaşındaki Abdullatif Yahya çok sayıda kitap gördüğünü, hattatların sergisini gezdiğini, mozaik ve maketlerin sergilendiği bölümü de ziyaret ettiğini belirtti.

Sergileri çok beğendiğini ifade eden Yahya, "Sergiyi gezdim. Resim çalışmaları umudu, acıyı ve hüznü ifade ediyor. Büyünce mühendis olmanın yanı sıra sanatçı olmayı hayal ediyorum." dedi.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinden göç ederek ailesi ile İdlib'e yerleşen 11 yaşındaki Abdullah Abbud da arkadaşları ve ailesiyle birlikte fuarı ziyaret ettiğini söyledi.

Fuarda, zorla yerinden edildiği şehrini simgeleyen köprünün maketini ve bazı tabloları gördüğünü ifade eden Abbud, "Şehrimi çok özledim. Umarım en kısa sürede geri dönerim." diye konuştu.