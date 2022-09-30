İdlib'de arı mera alanlarının daralmasıyla bal üretimi azaldı - Son Dakika
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İdlib'de arı mera alanlarının daralmasıyla bal üretimi azaldı

30.09.2022 15:18
İdlib'de arı mera alanlarının daralmasıyla bal üretimi azaldı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Beşşar Esed rejim güçlerinin saldırılarıyla birçok yerleşimi ele geçirmesinin ardından arıların mera alanlarının daralmasıyla bal üretimi azaldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Beşşar Esed rejim güçlerinin saldırılarıyla birçok yerleşimi ele geçirmesinin ardından arıların mera alanlarının daralmasıyla bal üretimi azaldı.

İdlib'deki arıcılara göre, halihazırda daralan arı meralarının yakınlarındaki tarım arazilerinde kimyasal ilaç kullanılması da bal üretiminin azalmasına neden oluyor.

Artan maliyetlerle üretimin azalması ve bal fiyatlarının düşük kalması nedeniyle arıcılar zarar ettiklerini söylüyor.

İdlib'in güneyindeki Sarman köyündeki rejim saldırıları nedeniyle arılarıyla İdlib'in kuzey kırsalına göç eden arıcı Rıdvan Hasan, AA muhabirlerine arı mera alanlarının kısıtlı olmasından kaynaklı bal üretimlerinin azaldığını söyledi.

Arıların bakımının zahmetli olduğunu belirten Hasan, "Kovanların içinde ölü arı veya güve varsa onları temizliyoruz. Kovanların maruz kaldıkları toksinleri kontrol ediyoruz." diye konuştu.

Hasan arıların bölgedeki mısır tarlalarından beslendiğini anlatarak, "Çiftçilerin tarlalarını ilaçlamalarından ötürü arılarımız ölüyor. Arıcılar büyük maddi kayıplara maruz kalıyor." ifadesini kullandı.

Arıcılığın normal şartlarda iyi bir getiriye sahip olduğunu vurgulayan Hasan, "Özellikle ihracat yolu kapandıktan sonra bal çok ucuzladı." dedi.

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Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdlib'de arı mera alanlarının daralmasıyla bal üretimi azaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İdlib'de arı mera alanlarının daralmasıyla bal üretimi azaldı - Son Dakika
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