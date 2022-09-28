Kamışlı'da halk YPG/PKK'nın dayattığı eğitim müfredatını protesto etti - Son Dakika
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Kamışlı'da halk YPG/PKK'nın dayattığı eğitim müfredatını protesto etti

28.09.2022 19:32
Kamışlı'da halk YPG/PKK'nın dayattığı eğitim müfredatını protesto etti

Suriye'nin kuzeydoğusunda Kamışlı ilçesindeki halk, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu bölgelerde dayattığı eğitim müfredatına tepki göstermek için protesto düzenledi.

Suriye'nin kuzeydoğusunda Kamışlı ilçesindeki halk, terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalinde tuttuğu bölgelerde dayattığı eğitim müfredatına tepki göstermek için protesto düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı'da yaşayan öğrenci velileri ve siviller, YPG/PKK'nın ilçede dayattığı müfredata karşı çıkan eğitim kurumlarını geçen hafta kapatmasına tepki gösterdi.

Göstericiler, ilçe merkezinde bulunan Birleşmiş Milletlerin (BM) ofisinin önünde toplanarak örgütü ve sözde müfredatını protesto etti.

Protestocular, terör örgütünün verdiği sözde diplomaların geçerliliğinin olmadığını belirterek eski müfredatla eğitimin devam edilmesini ve YPG/PKK'nın kapattığı okulların açılmasını istedi.

Gösteriyi dağıtmak isteyen YPG/PKK'lı teröristler ise olayı görüntüleyen basın mensuplarını darbederek onlarca sivili de alıkoydu.

Esed rejiminin eğitim müfredatından vazgeçmeyen Özel Saade Lisesi, Fırat, Emel ve İttihad gibi dershaneler ile ilçedeki diğer okullar, 18 Eylül'den bu yana aşamalı şeklide terör örgütünce kapatıldı.

Kamışlı ilçesinde Esed rejiminin kontrol ettiği "Güvenlik Karesi" bölgesinde ve YPG/PKK'nın işgal ettiği ilçedeki diğer mahallelerde 40'a yakın özel dershane ve okul bulunuyor.

YPG/PKK'nın ideolojik müfredat dayatması

İlk olarak 2016'da ilk ve orta okuldaki sınıfların ders içeriklerini değiştiren terör örgütü, yaklaşık 3 yıl önce 10. ve 11. sınıflara dayattığı müfredatı 2020'nin ortasında 12'nci sınıflara taşımıştı.

Örgüt bu kapsamda, Esed rejimine bağlı okullara da el koymuş ve işgalindeki bölgelerde eğitim sisteminin tümünü ele geçirmişti.

Terör örgütü, işgal ettiği alanlardaki okullarda, öğrencilere etnik aidiyeti esas alan, militarist ve İslamiyet'e karşı ön yargılı görüşler aşılıyor.

Örgüt, zorunlu okutulan kitaplardaki çeşitli bölümlerde, terör örgütü PKK elebaşına ait alıntılar yer alıyor.

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Kaynak: AA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamışlı'da halk YPG/PKK'nın dayattığı eğitim müfredatını protesto etti - Son Dakika

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