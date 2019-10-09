Son Dakika Haberleri: Suriye'nin kuzeydoğusunda sivil ölümlerine dair haber ajanslarından çelişkili açıklamalar
Son Dakika Dünya Suriye'nin kuzeydoğusunda sivil ölümlerine dair haber ajanslarından çelişkili açıklamalar

Suriye'nin kuzeydoğusunda sivil ölümlerine dair haber ajanslarından çelişkili açıklamalar

1 saat önce

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı askeri operasyonda yaşamını kaybeden sivillerle ilgili AA ve uluslararası haber ajanslarından çelişkili açıklamalar geldi

Suriye'nin kuzeydoğusunda sivil ölümlerine dair haber ajanslarından çelişkili açıklamalar, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı askeri operasyon nedeniyle yaşamını kaybeden sivillere dair Anadolu Ajansı (AA) ve uluslararası haber ajanslarından çelişkili açıklamalar geldi. Anadolu Ajansı, PKK ve YPG'nin saldırısı sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiğini ve 7 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Öte yandan AFP ve Reuters gibi uluslararası ajanslar, harekat nedeniyle en az 8 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.


İngiliz haber ajansı Reuters, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) savaşçılarından üçünün hayatını kaybettiğine yer verdi.

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Anadolu Ajansı, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:51 
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