'Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz' -
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'Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz' - (2)
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:36 Kaynak: DHA
'Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz' - (2)
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