Son Dakika Haberleri: 'Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz' -
Son Dakika Güncel 'Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz' -

'Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz' -

47 dakika önce

'Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz' - (2)

'Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz' - (2)

'Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz' -

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:36 Kaynak: DHA
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