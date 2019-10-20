Suriye'nin kuzeyinde 1 Türk askeri yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı
1 saat önce
Suriye'nin kuzeyinde 1 Türk askeri yaşamını yitirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde varılan ateşkes anlaşmasına rağmen YPG'lilerin saldırısı sonucu bir Tel Abyad bölgesinde Türk askerinin hayatını kaybettiğini bir askerin de yaralandığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:14
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