Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

26.04.2022 19:36
Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Suriye, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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