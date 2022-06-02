MSB, 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu - Son Dakika
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MSB, 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

02.06.2022 10:21

MSB, 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, 11 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

MSB, 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
MSB, 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
MSB, 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
MSB, 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
MSB, 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB, 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu - Son Dakika
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