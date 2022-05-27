Suriye'nin kuzeyinde 15 bin 539 terörist etkisiz hale getirildi ?

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki harekat alanlarında 24 Temmuz 2015'ten bu yana toplam 15 bin 539 teröristi etkisiz hale getirdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri başarıyla gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü ve destekçileri tarafından 'terör koridoru' kurmaya yönelik çalışmaları ortadan kaldırdı. Bu kapsamda Mehmetçik, ilk olarak 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Mehmetçik, Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi. Harekatla Türkiye- Suriye sınırının 104 kilometresinin güvenliği sınırın ötesinden sağlandı. Bölgede şu ana kadar 5 bin 474 terörist etkisiz hale getirildi.

ZEYTİN DALI HAREKATITürk Silahlı Kuvvetleri ardından Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/ YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdi. Mehmetçik, 20 Ocak 2018'den itibaren toplam 6 bin 775 teröristi etkisiz hale getirdi.BARIŞ PINARI HAREKATITürkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü YPG/PKK başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı 'nı başlattı. Harekatla, 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 396 meskun mahal kontrol altına alındı. 9 Ekim 2019'dan itibaren toplam 3 bin 290 terörist etkisiz hale getirilirken teröristlerin döşediği 1185 mayın Mehmetçik tarafından imha edildi.BAHAR KALKANI HAREKATITürk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarını temizlediği dönemde rejim ve destekçilerinin İdlib bölgesinde, mevcut mutabakatların aksine 6 Mayıs 2019 tarihinde başlattığı saldırılarda çok sayıda masum sivil hayatını kaybetti ve yaralandı. Ayrıca yaklaşık 1,5 milyon kişinin göç etmesiyle de büyük bir insanlık dramı yaşandı. Rejimin 1 Ocak-6 Mart 2020 arasında düzenlediği saldırılarda ise en az 326 sivil yaşamını yitirdi. Esad rejiminin Astana anlaşmaları gereği ateşkes gözlem misyonu için İdlib'de bulunan Türk askerlerine karşı 27 Şubat'ta düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Şubat'ta rejime karşı operasyon başlattı. Bahar Kalkanı Harekatı ile 3 bin 300'den fazla rejim unsuru da etkisiz hale getirildi.

Suriye'deki harekat alanlarında gerçekleştirilen harekatlar ve sonrasındaki süreçte 24 Temmuz 2015'ten bu yana toplam 15 bin 539 terörist, 3 bin 300'den fazla da rejim unsuru etkisiz hale getirilmiş oldu.