Son dakika haber: MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber: MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

29.06.2022 14:25
Son dakika haber: MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" denildi.


YORUMLAR
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MSB: 'Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde... MSB: 'Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde... Son dakika haberleri: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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