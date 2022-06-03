Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Suriye 'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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