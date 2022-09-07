Suriye'nin Halep ilinde iç savaşta zarar gören binanın çökmesi sonucu 10 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Suriye'nin Halep ilinde iç savaşta zarar gören binanın çökmesi sonucu 10 kişi öldü

07.09.2022 23:08
Suriye'nin Halep ilinde iç savaşta zarar gören binanın çökmesi sonucu 10 kişi öldü

Suriye'nin kuzeyinde Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Halep il merkezinde iç savaşta zarar gören binanın çökmesi sonucu 3'ü çocuk, 6'sı kadın 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Suriye'nin kuzeyinde Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Halep il merkezinde iç savaşta zarar gören binanın çökmesi sonucu 3'ü çocuk, 6'sı kadın 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Halep'te il merkezindeki Firdevs Mahallesi'nde 5 katlı bina çöktü.

Rejim yetkililerine dayandırılan haberde, olay yerine intikal eden kurtarma ekiplerinin 3'ü çocuk, 6'sı kadın 10 kişinin cansız bedenine ulaştığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen haberde, binanın iç savaşta zarar gördüğü kaydedildi.

Esed rejimi güçleri, 2016 sonlarında Halep il merkezini ele geçirmeden önce, Firdevs Mahallesi de dahil olmak üzere çok sayıda bölgeye yoğun hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Halep'te rejim tarafından saldırılara maruz kalan bölgelerde yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen altyapı çalışmaları yeterince yapılmazken, gidecek yerleri olmayan bazı aileler yıkılma tehlikesi bulunan binalarda yaşamak zorunda kalıyor.

YORUMLAR
500
Beşşar Esed'in amcasına Fransa'da verilen 4 yıl hapis cezası kesinleşti Beşşar Esed'in amcasına Fransa'da verilen 4 yıl hapis cezası kesinleşti
Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin Halep ilinde iç savaşta zarar gören binanın çökmesi sonucu 10 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:02 iPhone 14 dahil çok sayıda yeni ürününü tanıtan Apple eski ürünlere zam yaptı
22:56 Galatasaray'dan 3. KAP bildirimi! Mathias Ross Jensen açıklandı
22:48 iPhone 14'ün Türkiye fiyatı dudak uçuklattı! 57 bin lirayı buluyor
22:36 Galatasaray'ın bombaları son bulmuyor! Yusuf Demir de KAP'a bildirildi
22:34 Çocuktan Al Haberi'nin fenomen miniği Ebrar kocaman kız oldu! Değişimi görenleri şaşırttı
22:25 Galatasaray'dan sürpriz transfer! Juan Mata da geliyor
22:14 Çatışmalar yeniden alevlendi! Rus güçleri Donetsk bölgesindeki hastaneye saldırdı
21:48 Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne farklı galibiyetle başladı! Ahmetcan ve Rıdvan süre bulamadı
21:44 Beklenen oldu! Galatasaray, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı
21:35 ABD yine şaşırtmadı! Türkiye ile gerginlik yaşayan Yunanistan'dan yana tavır aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 23:08:37. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'nin Halep ilinde iç savaşta zarar gören binanın çökmesi sonucu 10 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement