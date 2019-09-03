Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı
1 saat önce
Suriye'nin kuzeyinde Halep iline bağlı Azez ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:30 Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyinde Halep iline bağlı Azez ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaralananlar, bölgedeki hastanelere sevk edildi.
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