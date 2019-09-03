Son Dakika Haberleri: Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı
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Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde Halep iline bağlı Azez ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Suriye'nin kuzeyinde Halep iline bağlı Azez ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaralananlar, bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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