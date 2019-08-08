Son Dakika Haberleri: Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 2 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 2 ölü

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde Halep'in Afrin ilçesinde bir motosiklete yerleştirilen bomba patladı.

Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 2 ölü, System.String[]
Suriye'nin kuzeyinde Halep'in Afrin ilçesinde bir motosiklete yerleştirilen bomba patladı. Saldırıda iki kişi öldü, dokuz kişi yaralandı.
Ülkenin kuzeyindeki Afrin ilçesinde Demirci Kava bulvarında bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.
Sanayi bölgesi girişinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, dokuz kişi yaralandı.
Patlamanın etkisiyle çevrede çok sayıda dükkan zarar görürken, çıkan yangına Sivil Savunma ekipleri müdahale etti.
Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Sabah saatlerinde Afrin'de bombalı araç ele geçirilmiş, Azez ilçe merkezine bağlı Niyara köyünde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş ve saldırıda bir kişi ağır yaralanmıştı.
Güvenlik güçleri, bu saldırıların arkasında da YPG/PKK olduğunu değerlendiriyor.
Suriye, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage, kendi kobralarının saldırısına uğradı
Suriyeli doktor korkunç işkenceyi anlattı: Esed rejimi, mahkumları cesetlerle aynı odada tutuyor Şanlıurfa'da hareketli dakikalar! Canlı bomba etkisiz hale getirildi Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:46:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 2 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]