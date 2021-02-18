Suriye'nin kuzeyinde engeller Türkiye ile aşılıyor - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad ve Resulayn'da halkın her kesimi gibi engellilerin de yüzü Türkiye sayesinde güldü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak ve Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo, daha önce ölçüleri alınarak kol ve bacak protezleri takılan engellileri ziyaret edip, sevinçlerine ortak oldu. Yıllar sonra kimseye ihtiyaç duymadan yürüme imkanına yeniden kavuşan engelliler, Vali Erin ve diğer yetkililer başta olmak üzere Türkiye'ye teşekkür ettiler.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından destek ve danışmanlık hizmetleri verilen Telabyad ve Resulayn'da ortopedik protez ihtiyacı olan hastaların talepleri karşılanmaya başladı. Telabyad ve Resulayn hastanelerinde muayene edilerek fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alınan hastaların ortez-protez ihtiyaçları, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde AID Türkiye Derneği'nin destekleriyle temin edildi. Fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alınarak ortez-protez kullanmasına karar verilen Telabyad'da 13, Resulayn'da 5 hasta protezlerine kavuşurken, aynı şekilde ölçüleri alınan Telabyad'da 14, Resulayn'da ise 13 hastanın protezlerinin de nisan ve haziran ayında teslim edileceği belirtildi.

Uzun yıllar terör örgütlerinin işgalinde kalması ve Suriye'deki iç savaş nedeniyle her türlü devlet imkanından mahrum olan bölge halkından protez ihtiyacı olanlar arasında savaş nedeniyle uzuvlarını kaybedenlerin yanında kaza ve başka nedenlerle engelli olan kişiler de bulunuyor. - TEL ABYAD