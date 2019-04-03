Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Kuzeyinde Etkili Olan Sel 40 Bin İnsanı Etkiledi

Suriye'nin Kuzeyinde Etkili Olan Sel 40 Bin İnsanı Etkiledi

37 dakika önce

Suriye'nin kuzeyinde etkili olan sel bölgedeki kamplarda yaşayan 40 bin insanı olumsuz etkiledi.

Suriye'nin Kuzeyinde Etkili Olan Sel 40 Bin İnsanı Etkiledi, System.String[]
Suriye'nin kuzeyinde etkili olan sel bölgedeki kamplarda yaşayan 40 bin insanı olumsuz etkiledi.

Suriye'nin kuzey bölgelerinde bir süredir etkili olan sel, bölgedeki kamplarda yaşayan 40 binden fazla yerinden olmuş insanı etkiledi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nden David Swanson, Suriye'nin kuzeybatısında kamplarda bulunan 40 binden fazla yerlerinden edilmiş insanın şiddetli yağışlardan etkilendiğini açıkladı. Swanson, İdlib'de bulunan 14 kampın etkilendiği duyurdu.

Swanson, sellerin İdlib'in yanı sıra Cumartesi gününden itibaren Halep ve Hasakeh şehirlerini de etkilediğini belirtti. Halep'te sel yüzünden pek çok çadır yıkılırken, kamptaki hastane de kapatıldı.

Kamplara yardıma giden Beyaz Baretliler, kamplarda yaşayanların eşyalarını suların içinden kurtarmaya çalıştı.

İdlib bölgesi 8 yıldır Suriye'de devam eden savaş yüzünden yerinden olmuş 3 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor. - ŞAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:44 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, İdlib, Suriye, 3. Sayfa
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