Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine füzeli saldırıda 9 sivil öldü

Suriye 'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezine yapılan füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Kaynak: AA

Suriye, Fırat, Güncel, Son Dakika

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