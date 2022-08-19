Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine füzeli saldırıda 14 sivil öldü - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine füzeli saldırıda 14 sivil öldü

19.08.2022 13:36
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine füzeli saldırıda 14 sivil öldü

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezine yapılan füzeli saldırıda 14 sivil öldü, 37 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezine yapılan füzeli saldırıda 14 sivil öldü, 37 sivil yaralandı.

Askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab'da, ilçe merkezi füzelerle hedef alındı.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı ilçe merkezine gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı.

Saldırının kaynağı konusunda incelemeler sürüyor.

Bab ilçe merkezi Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

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Kaynak: AA

Suriye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine füzeli saldırıda 14 sivil öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine füzeli saldırıda 14 sivil öldü - Son Dakika
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