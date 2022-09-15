"İyilik yolu"nda şehit düşen Kızılay personelinin acısı tazeliğini koruyor - Son Dakika
Üye Girişi

"İyilik yolu"nda şehit düşen Kızılay personelinin acısı tazeliğini koruyor

15.09.2022 11:39

Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca 2 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'ın ailesinin ve mesai arkadaşlarının acısı dinmiyor.

Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca 2 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'ın ailesinin ve mesai arkadaşlarının acısı dinmiyor.

Üzerinde ve tavanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Suriye'de plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflajlı kişilerce açılan ateş sonucu şehit düşen Kızılay Bab Sevgi Mağazası çalışanı Mehmet Arif Kıdıman, şehadetinin 2. yılında anılıyor.

Ailesi ve mesai arkadaşları, şehit edilişinin 2. yılında Kıdıman'ın Düzce Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine çiçek bırakıp dua etti.

"Oğlumla gurur duyuyorum"

Anne Emine Kıdıman, AA muhabirine, oğlunun iyilik yolunda gönüllü bir şekilde bölgede olduğunu ve çocukları çok sevdiği için görev süresini sürekli uzattığını söyledi.

Kıdıman, 2 yıl önce acı haberi aldığında buna inanmak istemediğini aktararak, oğluyla diyaloğunun çok sağlam olduğunu, her derdini ve mutluluğunu onunla paylaştığını anlattı.

Oğlunun acısının dinmediğini dile getiren Kıdıman, şunları aktardı:

"Oğlumun acısı benimle birlikte gider. İyilik peşine gitti benim oğlum. Buraya gelmişti bir düğün için, o zaman oğluma 'Gitme artık oralara, dön geriye.' dedim. 'Konuşalım da yerine birini koysunlar sen gitme, gel.' dedim. 'Anne sen oraları bilmiyorsun, ben işimi çok seviyorum.' dedi."

Kıdıman, oğluyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Çünkü benim çocuğum kötü bir yolda vurulmadı. Ekmeğinin peşinde, garibanlara yardım etmeye gitti." dedi.

"Şehit abisiyim ve gururluyum"

Ağabeyi Ali Kıdıman da kardeşinin acısını "sözün bittiği yer" olarak tanımlayarak, "Vatan sağ olsun demek düşüyor bize. Başka diyecek bir şey yok. Şehitler cennete gider, inşallah bizler öldüğümüzde de kendisine Rabb'im bizi komşu eyler. Ben şehit abisiyim ve gururluyum." ifadesini kullandı.

Kız kardeşi Işıl Kıdıman Sevindik de ağabeyinin güzel bir amaca hizmet ederken şehit edildiğine değinerek, "Bu tarz söylemler avunulacak şeyler değil belki ama kabul edip sindirmek için bunlarla avunuyoruz." şeklinde konuştu.

"Onu her zaman hatırlıyoruz"

Türk Kızılay Düzce Şubesi toplumsal güçlendirme uzmanı Hakan Öztürk ise Kıdıman'ın acısının yüreklerdeki tazeliğini koruduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye'nin Bab şehrinde insani yardım faaliyetlerini yürütürken şehit düşen çalışma arkadaşımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Seneidevriyesinde kabrine dua etmeye geldik. Sadece bugün değil, bizler onu her zaman hatırlıyoruz. Acısı her zaman taze. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir daha bu tarz olayların yaşanmamasını temenni ediyorum."

Kıdıman'ın bölgedeki görev süresini gönüllü olarak uzattığını hatırlatan Öztürk, "Çocukları giyindirirken oradaki şartları görünce kendi isteğiyle görevini uzattı. Bu elim olay da o dönemde yaşandı. Allah'ın takdiri, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Ankara'da bir AVM'de kadın ve çocukların etek altı görüntülerini çeken sapığın 15 yıla kadar hapsi isteniyor Ankara'da bir AVM'de kadın ve çocukların etek altı görüntülerini çeken sapığın 15 yıla kadar hapsi isteniyor Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: 'Ülkemizde Gettolaşma Olsun İstemiyoruz' Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: 'Ülkemizde Gettolaşma Olsun İstemiyoruz' Hamas: Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeye devam ediyoruz Hamas: Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeye devam ediyoruz
Kaynak: AA

Kızılay, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İyilik yolu'nda şehit düşen Kızılay personelinin acısı tazeliğini koruyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:54:11. #1.11#
SON DAKİKA: "İyilik yolu"nda şehit düşen Kızılay personelinin acısı tazeliğini koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement