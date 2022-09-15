Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman anıldı - Son Dakika
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Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman anıldı

15.09.2022 13:41
Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman anıldı

Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca 2020'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman için anma töreni düzenlendi.

Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca 2020'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman için anma töreni düzenlendi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, üzerinde ve tavanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Suriye'deki Çobanbey- El Bab arasında plakasız iki araçtan açılan ateş sonucu şehit düşen Kıdıman, şehadetinin 2. yılında anılıyor.

Çalışma arkadaşları ve görev alanı içinde olan İdlib, Cerablus, Azez, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad bölgelerindeki Kızılay yetimhanelerindeki çocuklar, Kıdıman için anma töreni düzenledi.

Törende, yetimlere ve öğrencilere kırtasiye setleri, oyuncaklar ve hediyeler verilirken, Kıdıman için camilerde Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerifler okutuldu, lokma döktürülerek dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Kızılay, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman anıldı - Son Dakika
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