Kızılay şehidi Kıdıman için Düzce'de mevlit okutuldu - Son Dakika
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Kızılay şehidi Kıdıman için Düzce'de mevlit okutuldu

18.09.2022 18:40
Kızılay şehidi Kıdıman için Düzce'de mevlit okutuldu

Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca iki yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman için memleketi Düzce'de mevlit okutuldu.

Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca iki yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman için memleketi Düzce'de mevlit okutuldu.

Kıdıman'ın Bahçeşehir Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki mevlit programına çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlitte şehitler için dua edildi.

Türk Kızılay aracına Çobanbey ile El Bab arasında 14 Eylül 2020'de çapraz ateş açılmış Kızılay El-Bab Sevgi Mağazası'nda çalışan Mehmet Arif Kıdıman şehit olmuş, iki personel yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Kızılay, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay şehidi Kıdıman için Düzce'de mevlit okutuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızılay şehidi Kıdıman için Düzce'de mevlit okutuldu - Son Dakika
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