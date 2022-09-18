Kızılay şehidi Kıdıman için Düzce'de mevlit okutuldu

Suriye 'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca iki yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman için memleketi Düzce 'de mevlit okutuldu.

Kaynak: AA

Kızılay, Düzce, Güncel, Son Dakika

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