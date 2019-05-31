Son Dakika Haberleri: "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor"
Son Dakika Güncel Haber

"Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor"

56 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'ye terörist saldırı riskini azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, " Türkiye'ye terörist saldırı riskini azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor" dedi.
Resmi ziyaret kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Pompeo, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Pompeo, ABD'nin Suriye'de siyasi çözüm için Birleşmiş Milletler'in çabalarını desteklemeye ve şiddet riskini azaltma çabalarına devam edeceğini vurgulayarak, " Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç'te Türklerle beraber çıkardığımız işi gördünüz." dedi.
Bir gazetecinin, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bir "tampon bölge" oluşturmayı planladığı ve bunun için müttefiklerinden askeri destek istediği haberlerini hatırlatması üzerine Pompeo, "(Menbiç'te Türk ve ABD askerlerinin ortak devriyesi) Buna ek olarak bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Buna ister tampon bölge deyin ister başka bir şey olarak adlandırın. Türkiye'ye terörist saldırı riskini azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor." ifadelerini kullandı.
Pompeo, planlanan güvenli bölgenin Türkiye ile bölgedeki ABD destekli gruplar (terör örgütü PKK/PYD) arasındaki gerginlikleri önlemeyi de hedeflediğini belirtti.
- "5G ağlara güvenmezsek verileri tutarız"
Pompeo, Çinli telekom şirketi Huawei ürünlerinin Almanya'nın yeni nesil 5G mobil ağında kullanılması konusunda, Washington'un Berlin'in kullandığı mobil ağlara güvenmediği takdirde ABD'nin, vatandaşlarının ve ülkenin ulusal güvenlikle ilgili verileri tutmak zorunda kalabileceğini dile getirdi.
ABD'li bakan, Huawei ürünlerinin oluşturabileceği riskler konusunda uyarılara devam edeceklerini belirterek, "Onlar kendi egemen kararlarını alacaklar ama biz riskler hakkında onlarla açıkça konuşacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:45 Kaynak: AA
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı Arabada doğum anı saniye saniye kameralara yansıdı! Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi Tunceli kırsalında görülen vaşak kent merkezine indi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 14:41:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]