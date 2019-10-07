Son Dakika Haberleri: Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik: Bölgede hangi güçler yer alıyor? Türkiye neyi amaçlıyor?
Son Dakika Dünya Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik: Bölgede hangi güçler yer alıyor? Türkiye neyi amaçlıyor?

Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik: Bölgede hangi güçler yer alıyor? Türkiye neyi amaçlıyor?

1 saat önce

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlatması beklenen askeri harekat ile Suriye'nin kuzeyinde kartlar yeniden dağıtılacak. ABD'nin bölgeden çekilme sinyalleri de Türkiye'nin operasyon tezini güçlendirdi. Türkiye bu bölgede neden operasyon istiyor? Bölgedeki YPG ne yapacak?

Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik: Bölgede hangi güçler yer alıyor? Türkiye neyi amaçlıyor?, System.String[]

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlatması beklenen askeri harekat ile Suriye'nin kuzeyinde kartlar yeniden dağıtılacak. ABD'nin bölgeden çekilmeye başlaması ile Türkiye'nin askeri harekat tezini güçlendirdi. Peki Türkiye bu bölgede neden operasyon istiyor? Buna karşı çıkan YPG ne yapacak?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin sınırında oluşturmayı planladığı güvenli bölge için ilk kez Fırat nehrinin doğusunda yapılacak askeri operasyonu duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Fırat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:06 
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