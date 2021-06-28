Suriye'nin kuzeyinde İmam Hatip okulları arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi - Son Dakika

Haris Muhammed de Azez İmam Hatip okulundan yarışmaya katıldığını belirterek "Okulumda birinci olduktan sonra final için Mare bölgesine geldik, burada da birinci olarak okulumu temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?