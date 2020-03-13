Suriye'nin kuzeyinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla eğitime 2 hafta ara verildi.

Yerel meclislerden yapılan açıklamalara göre, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerindeki okullar, 2 Nisan'a kadar tatil edildi.

Tatil kararı, Kovid-19 salgınına karşı tedbir ve dezenfeksiyon çalışmaları maksadıyla alındı.

Öte yandan Beşşar Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde de dünyada hızla yayılan Kovid-19'a karşı önlemler kapsamında tüm okullar ve üniversitelerin 2 hafta süreyle kapatıldığı bildirildi.

Suriye'de henüz Kovid-19 vakası ve buna bağlı ölüm kaydedilmedi.