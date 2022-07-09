Suriye'nin kuzeyinde Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyinde Kurban Bayramı namazı kılındı

09.07.2022 09:10
Suriye'nin kuzeyinde Kurban Bayramı namazı kılındı

Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde yaşayan siviller, Kurban Bayramı namazında camileri doldurdu.

Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde yaşayan siviller, Kurban Bayramı namazında camileri doldurdu.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus, Bab, Azez, Afrin, Çobanbey ve Mare bölgelerinde binlerce kişi, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Camilerde, Kurban Bayramı ve kurban kesiminin önemini vurgulayan hatırlatmalar yapıldı.

Namazın ardından birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Bab ilçesinin doğusunda yer alan Bizaa beldesindeki cami imamı Mahmut Hacı Abbud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslüman aleminin bayramını kutladı.

Abbud, "Namazımızı kıldık. Kentimizde insanlar bayram geleneklerini sürdürüyor. Halk namazın ardından kabir ziyaretini yapar. Burada toplananlar birbirleriyle bayramlaşır. Daha sonra evlerine gider ve orada bayramlaşma devam eder. Halk daha sonra da kurban kesimi ibadetini yerine getirir." dedi.

Bizaalı sivillerden Mustafa el-Dav da sabah erken saatte bayram namazı için camiye gittiklerini belirterek "Namaz sonrası camide bayramlaştık. Şimdi de mezar ziyareti sonrası bayramlaşıyoruz. İnşallah ülkemizde güven ve istikrar daim olur." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Edirne'de bayram namazı coşkusu Edirne'de bayram namazı coşkusu TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki siviller güven ortamında Kurban Bayramı'na hazırlanıyor TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki siviller güven ortamında Kurban Bayramı'na hazırlanıyor
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Suriye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyinde Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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