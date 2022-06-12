Sınava katılan öğrencilerden İbrahim Hamadi, "Bugün biyoloji sınavı vardı. Soruları ne zor ne de kolaydı. İyi yazdım. Herkse başarılar dilerim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suriye'nin kuzeyinde liseye geçiş sınavı düzenleniyor - Son Dakika

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