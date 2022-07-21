Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

21.07.2022 11:18
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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