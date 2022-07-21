Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye 'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Suriye, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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