Suriye\'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik

Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu

PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden ve ardından siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiren DEM Parti heyetinin ikinci kez İmralı'yı ziyaret etmesi beklenirken, Suriye'nin kuzeyinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ" MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

DEMİRTAŞ'TAN KANDİL'E ÜSTÜ KAPALI MESAJ

DEM Parti heyetinin geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan'a desteğinin tam olduğunu belirterek süreci baltalamaya çalışan Kandil'e üstü kapalı mesaj göndermişti. Demirtaş mesajında, ''Herkes tehdit, şantaj, aşağılama dilinden ve provokatif söylemlerden uzak durmalı'' ifadelerine yer vermişti.