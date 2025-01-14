Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Güvenlik

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 terörist etkisiz hale getirildi

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"Terörsüz Türkiye" vurgusuyla başlatılan süreçte İmralı ile görüşmeler devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

14.01.2025 12:07
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PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden ve ardından siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiren DEM Parti heyetinin ikinci kez İmralı'yı ziyaret etmesi beklenirken, Suriye'nin kuzeyinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ" MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

DEMİRTAŞ'TAN KANDİL'E ÜSTÜ KAPALI MESAJ

DEM Parti heyetinin geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan'a desteğinin tam olduğunu belirterek süreci baltalamaya çalışan Kandil'e üstü kapalı mesaj göndermişti. Demirtaş mesajında, ''Herkes tehdit, şantaj, aşağılama dilinden ve provokatif söylemlerden uzak durmalı'' ifadelerine yer vermişti.

Suriye\'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 terörist etkisiz hale getirildi

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Son Dakika Güvenlik Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mustafa Turgut:
    İnce temizlik başlasın. 10 1 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Sayın yetkililer Suriye'yedeki inlerine girin havadan karadan temizleyin çıkın İsrail bakın ülkelere saldırıyor. Bir avuç hainleri silemediniz. 5 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    etkisiz nedir,kafasına sıktık desenize! Hayır, mutlu olamıyorum! 4 0 Yanıtla
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