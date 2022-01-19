Suriye'nin kuzeyinde sığınmacı kamplarında kar yağışı sonucu çok sayıda çadır yıkıldı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ve Azez ilçelerindeki kar yağışı sığınmacı kamplarında hayatı olumsuz etkilerken, çok sayıda çadır yıkıldı, bazı yollar kapandı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Azez, Bab, Afrin bölgeleri gece saatlerinde yağmaya başlayan karın etkisiyle beyaza büründü.

Yağış sabahın ilk saatlerinde dursa da kar kalınlığının 40 santimetre üzerine çıktığı Afrin ve Azez çevresine yerleşik kamplarda yollar kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede çok sayıda çadır hava şartları nedeniyle yıkıldı.

Ellerindeki kısıtlı imkanlarla çadırlarını temizlemeye çalışan Suriyeliler, zorlu kış şartlarında yardım kuruluşlarından destek istedi.

"Çocuklar kadınlar uyurken çadır üzerlerine çöktü"

Kamp sakinlerinden Muhammed Hişam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kar yağışı sonrası çadırlarımız üzerimize çöktü. Gece yağmur biranda kara dönüştü." dedi.

Yağmurun çadırlarda yaşayanlar için çok daha iyi olduğunu belirten Hişam, "Kar yoğun olunca çadırlarda çökme yaşandı. Çocuklar kadınlar uyurken çadır üzerlerine çöktü. 50 kadar çadır zarar gördü." ifadelerini kullandı.

Hişam, ısınmak için plastik ve karton topladıklarını belirterek, yardım kuruluşlarının kış şartlarında kendilerine yardım etmesini istedi.

Kamp sakinlerinden Vedi Yacur da "Soğuk hava şartlarından korunmak için çadırın üstüne battaniyelerle kaplamıştık kar etkisini gösterince üzerimize yıkıldı." diye konuştu.

Yacur, çocuklarıyla yıkılan çadırı düzeltmeye çalıştıklarını ancak tekrar eski haline getiremediklerini vurgulayarak, "Komşularımızın yanına geçmek zorunda kaldık. Hayırseverler kışlık yakacak yardımında bulunmuştu ama yeterli değildi. Çevreden plastik toplayarak yakacağımızı temin ediyoruz." diye konuştu.