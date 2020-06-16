Suriye'nin kuzeyinde terör eylemleri - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezinde yerel polisleri taşıyan araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 16 polis yaralandı.



Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'de, yerel polis gücünü taşıyan minibüse yerleştirilen bomba infilak etti.



Patlamada araçta bulunan 16 polis yaralandı.



Yaralanan polisler, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.



Bab'da patlama



Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde, dün gece bir mazot tankerine yerleştirildiği düşünülen bombanın patlaması sonucu da çevrede bulunan çok sayıda mazot tankeri tahrip oldu.

Tankerlerin bekletildiği park alanında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları neticesinde söndürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi.

Yerel güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'nın sabotaj eylemlerinden şüpheleniyor.