Son Dakika Haberleri: Suriye'nin kuzeyinde terör saldırısı: 2 ölü
Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyinde terör saldırısı: 2 ölü

Suriye'nin kuzeyinde terör saldırısı: 2 ölü

7 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde emniyet binası önünde bomba yüklü kamyonet ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde terör saldırısı: 2 ölü, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde emniyet binası önünde bomba yüklü kamyonet ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan beldenin merkezinde emniyet binası önünde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.

Güvenlik makamları saldırı ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:16 Kaynak: AA
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