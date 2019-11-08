Suriye'nin kuzeyinde terör saldırısı: 2 ölü
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Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde emniyet binası önünde bomba yüklü kamyonet ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:16 Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde emniyet binası önünde bomba yüklü kamyonet ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan beldenin merkezinde emniyet binası önünde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.
Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.
Güvenlik makamları saldırı ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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