Son Dakika Haberleri: Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesi gerçekleştiriliyor
Son Dakika Güncel Haber

Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesi gerçekleştiriliyor

1 saat önce

Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesine başladı.

Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesine başladı.

ABD ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği Güvenli Bölge için üçüncü kara devriyesi gerçekleşiyor. ABD'ye ait zırhlı araçlar, Suriye'nin iç kesimlerinden sınır hattına geldi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden gelen Türk zırhlıları da sınıra geldi. Bir süre bekleyen zırhlılar sabah saat 08.20'de devriye görevine başladı. Devriye görevi Telabyad ile Resulayn arasında gerçekleştiriliyor.

(Şinasi İnan/İHA)

Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesi gerçekleştiriliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rumlardan Türkiye'ye küstah çıkış! Yavuz sondaj gemisinde çalışanları tutuklamakla tehdit ettiler
Kardeşini öldüren katile sarılıp affettiğini söyledi Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:45:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesi gerçekleştiriliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]