Son Dakika Haberleri: Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de terör saldırısı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de terör saldırısı: 5 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de terör saldırısı: 5 yaralı

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'de bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de terör saldırısı: 5 yaralı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'de bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 sivil yaralandı.

Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek patlatıldı.

İlk belirlemelere göre 5 sivilin yaralandığı patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

Suriye, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:58 Kaynak: AA
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