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Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de terör saldırısı: 5 yaralı
6 saat önce
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'de bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:58 Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'de bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 sivil yaralandı.
Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek patlatıldı.
İlk belirlemelere göre 5 sivilin yaralandığı patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.
Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.
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