Son Dakika Haberleri: Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de terör saldırısı: 2 ölü
Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de terör saldırısı: 2 ölü - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de terör saldırısı: 2 ölü

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de YPG/PKK'lı teröristlerce araca yerleştirildiği değerlendirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de terör saldırısı: 2 ölü, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de YPG/ PKK'lı teröristlerce araca yerleştirildiği değerlendirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Azez'in güneybatısındaki Tel Rıfat'ı işgal eden YPG/PKK, sık sık bu ilçeyi hedef alıyor.

Suriye, Kilis, Azez, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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