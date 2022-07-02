İlçede yapılan ilk turnuva olmasına rağmen iyi bir organizasyon düzenlendiğini söyleyen Güneyim, "Bütün kurtarılmış bölgelerde spor hayatı gelişiyor ve iyileşiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesi, ilk boks turnuvasına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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