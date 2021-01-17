Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Sicco köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre bir sivil öldü, altı sivil yaralandı.

Azez ilçesinin Türkiye sınırındaki Sicco köyünde bomba yerleştirilen araçla terör saldırısı düzenlendi.

Sivillerin yoğun olduğu sebze hali girişinde ekmek yüklü kamyonete yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir sivil yaşamını yitirdi, altı sivil yaralandı.

Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/ PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Türkiye sınırında yer alan Sicco köyü çevresinde Esed rejimi ve terör örgütlerinden kaçan sivillerin yaşadığı kamplar yer alıyor.