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Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, YPG/PKK'ya karşı harekete geçen Münbiçlilere destek gösterisi yapıldı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, YPG/PKK'ya karşı harekete geçen Münbiçlilere destek gösterisi yapıldı

01.06.2021 17:50

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, YPG/PKK'nın sivilleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkan Müniçlilere destek gösterisi düzenlendi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, YPG/PKK'nın sivilleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkan Müniçlilere destek gösterisi düzenlendi.

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'in Siccu beldesinde yüzlerce kişi, terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etmek amacıyla toplandı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan göstericiler, Siccu kavşağında araçlarından inerek, ellerindeki pankart ve "devrim bayrakları" ile terör örgütüne karşı halk hareketi başlatan Münbiçlilere destek sloganları attı.

Göstericiler, "Münbiç özgürdür ve özgür kalacak", "Devrim tarihini taşıyan Münbiç, terör örgütlerini ilçeden temizleyecek", "Suriye Milli Ordusu umudumuzdur", "Münbiç sizi bekler", "Münbiç halkının yanınızdayız", "Kandil pislikleri döneminiz bitti" ve "Artık Münbiç özgürlük elbisesini giydi." yazılı dövizleri taşıdı

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösterilerde siviller, aşiretlerin, Suriye milli Ordusunun (SMO) ve Türkiye'nin Münbiç'e askeri müdahale yapmasını istedi.

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Dışilişkiler Sorumlusu Ebu Ali Siccu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Azez bölgesinden, Münbiç'teki halkımıza, aşiret liderlerine, aşiret mensuplarına ve devrimcilere sesleniyoruz. İnşallah terör örgütlerinden Münbiç'i temizleyeceğiz." dedi.

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini kesmesini istediklerini belirten Siccu, "Özgür insanlar olarak Münbiç, Rakka, Deyrizor, Haseke, Kamışlı, Humus Hama ve Şam biz sizinleyiz. Hiçbir vatandaşımızı ne İranlılara ne örgüt üyelerine bırakacağız. Hak, batıla galip gelecektir. Gösterilerinize gönülden destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sizinleyiz ve yakında yanınızda olacağız"

Destek gösterisine katılan Afrin Kürtlerinden Abdo Cihad de "Münbiç'te terör örgütü faaliyetlerinin, haksız tutuklamaların ve zorunlu askerlik uygulamaların son bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Cihad, Arap aşiretlerine yapılan zulmün son bulmasını istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz Kürt siviller olarak çözümden yanayız. Kürt, Arap, Süryani Türkmen bütün aşiretler olarak biz buradayız ve birlikteyiz. Münbiç'teki sivillerin gösterilerine destek veriyoruz. Terör örgütünün Münbiç'teki sivilleri birbirleriyle kardeşçe yaşamasına izin vermesini istiyoruz."

Azez'deki Münbiçli sivillerden Ahmet Ebu İz, ilçedeki akrabalarına, "Biz Münbiç gençleri olarak akrabalarımıza sesleniyoruz. Sizinleyiz ve yakında yanınızda olacağız." diyerek destek mesajı iletti.

Münbiç'te yaşananalar

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'in ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, kız ve erkek çocuklarını silahlı kadrosuna katma gerekçesiyle zor kullanarak alıkoyan örgütü protesto etmek için dün bir araya gelmişti.

YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka ateş açmasıyla 1 sivil ölmüş, 3 sivil yaralanmıştı. Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, Halep Yolu üzerinde YPG/PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe vermiş, dün gün içinde de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

Örgüt, sivillerin söz konusu uygulamaya karşı başlattığı tepkiyi önlemek için gece yarısı itibarıyla 48 saatliğine "sokağa çıkma yasağı" getirmişti.

İlçe merkezinde dün başlayan gösteriler, gün içinde Münbiç kırsalına da sıçramıştı. Münbiç'in doğusunda bulunan Hüdhüd bölgesinde toplanan siviller, terör örgütü YPG/PKK'nın engellemelerine rağmen seslerini duyurmak için ilçe merkezine hareket etmişti. İlçe merkezinin girişindeki Kaddaf kontrol noktasında teröristler tarafından açılan ateşte 1 sivil yaşamını yitirmiş, 6 sivil yaralanmıştı.

İlçe merkezinde ve kırsa bölgelerde gösteriler, örgütün müdahalesine rağmen sürüyor.

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkekleri, bir yıl civarında sürelerle sözde "zorunlu askerlik" adı altında silahlı kadrosuna katmak üzere alıkoyuyor.

Terör örgütü, işgalindeki Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde Arap çocukları ve gençleri bu şekilde zorla kadrolarına katıyor.

Mutabakatlara rağmen Münbiç, örgütün işgalinde

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.

Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken, Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamadı.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmişti. Ancak ilçede işgalini sürdüren YPG/PKK, yuvalandığı mevzilerden Suriye Milli Ordusu cephe hatlarına sızma girişimlerini, sivil yerleşimlere top ve roket saldırılarını sürdürüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, YPG/PKK'ya karşı harekete geçen Münbiçlilere destek gösterisi yapıldı
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, YPG/PKK'ya karşı harekete geçen Münbiçlilere destek gösterisi yapıldı
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, YPG/PKK'ya karşı harekete geçen Münbiçlilere destek gösterisi yapıldı
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, YPG/PKK'ya karşı harekete geçen Münbiçlilere destek gösterisi yapıldı
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, YPG/PKK'ya karşı harekete geçen Münbiçlilere destek gösterisi yapıldı

Hisarcık, Suriye, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, YPG/PKK'ya karşı harekete geçen Münbiçlilere destek gösterisi yapıldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, YPG/PKK'ya karşı harekete geçen Münbiçlilere destek gösterisi yapıldı - Son Dakika
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