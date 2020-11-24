Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı

24.11.2020 14:01
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi, 18 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi, 18 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Bombalı terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 18 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar, Bab'daki hastanelere nakledildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlamanın ardından çevrede hasar gerçekleşti, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Suriye, Bomba, Sivil, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş
Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu         
13:37
Sağlık Bakanlığı, 80 kelimelik Sağlık Bakanlığı, 80 kelimelik "Koronavirüs Sözlüğü" hazırladı         
13:11
Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü         
12:56
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife         
11:24
Çiçekçileri önce dijital dünya sonra korona vurdu! Sinek avlıyorlar Çiçekçileri önce dijital dünya sonra korona vurdu! Sinek avlıyorlar         
11:20
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz         
11:07
Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş         
11:04
İstanbul'da bazı özel hastaneler yüksek test ücreti almaya devam ediyor İstanbul'da bazı özel hastaneler yüksek test ücreti almaya devam ediyor         
10:53
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı         
22:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 14:11:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei