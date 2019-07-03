Son Dakika Haberleri: Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlamalar
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Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlamalar

34 dakika önce

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde meydana gelen eş zamanlı iki patlamada 2 sivil öldü, 28 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlamalar, System.String[]
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde meydana gelen eş zamanlı iki patlamada 2 sivil öldü, 28 sivil yaralandı.
Bab ilçe merkezi ve ona bağlı Kabbasin beldesinde eş zamanlı bombalı saldırılar düzenlendi.
Saldırılar, bomba yüklü motosikletlerle gerçekleştirildi.
Bab ilçe merkezindeki patlama, Ömer bin Hattab Camisi yanında meydana geldi. Patlamada, 2 sivil öldü, 2'si ağır 15 sivil yaralandı. Türkiye Diyanet Vakfının onardığı caminin bir kısmı zarar gördü.
Kabbasin'de ise motosiklet, sebze halinde infilak ettirildi. 2'si ağır olmak üzere 13 sivil yaralandı. Sivil Savunma ekipleri çıkan yangınlara müdahale ederken, güvenlik güçleri de önlemlerini arttırdı.
Güvenlik güçleri, saldırıların YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Bab ilçesi, Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı. Ancak ilçe, terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Münbiç ve Tel Rıfat arasında yer aldığı için sık sık terör saldırılarına maruz kalıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:13 Kaynak: AA
Suriye, Güncel
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