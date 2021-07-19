Son dakika haberleri! SSuriye'nin kuzeyindeki Bab'da kamplarda kalan çocuklar bayram tıraşı oldu

Son dakika haberleri: Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da, Türkiye'nin destekleriyle kurulan Bab Yerel Meclisi, kamplarda kalan yaklaşık 1000 çocuğu tıraş etti.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da, Türkiye'nin destekleriyle kurulan Bab Yerel Meclisi, kamplarda kalan yaklaşık 1000 çocuğu tıraş etti. Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da, Türkiye'nin desteğiyle kurulan yerel meclise bağlı sosyal hizmetler ekipleri, kamplardaki çocukları bayram tıraşıyla sevindirdi. Ata ve Beşair dernekleri gönüllüleri ile Bab sosyal hizmetler ekiplerince, Azrak, Yeni Hayat, Soisyan Hilkent, Soisyan Şeryat ve Aolan kamplarında yaklaşık 1000 çocuğun tıraşı gerçekleştirildi.

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