Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinden, terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine saldırılar gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu