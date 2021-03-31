Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde "15 Mart Parkı" açıldı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde "15 Mart Parkı" açıldı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, yerel meclis tarafından bölge halkının hizmetine kazandırılan 15 Mart Parkı'nın açılışı yapıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, yerel meclis tarafından bölge halkının hizmetine kazandırılan 15 Mart Parkı'nın açılışı yapıldı. Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, Gaziantep Valiliği destekleriyle Bab Yerel Meclisi tarafından inşa edilen park için açılış töreni düzenlendi. Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, Bab Yerel Meclisi çalışanları ve bölgenin ileri gelenlerinin katılımıyla hizmete açılan parka, Suriye'de 2011'de başlayan "devrim hareketi"nin başlangıç tarihini simgeleyen "15 Mart" adı verildi. Dualar ve kurdele kesimiyle gerçekleşen açılış töreninde, barışı temsil eden güvercinler uçuruldu. Gaziantep Vali Yardımcısı Alkal, ilçede düzenleme yapılan kavşaklarda da incelemede bulundu. Gaziantep Valiliği danışmanlığında çalışmalarını yürüten Bab Yerel Meclisi, bölge halkının daha yaşanabilir bir çevrede yaşam sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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