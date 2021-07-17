??????? Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivil yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, park halinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında yaralanan 2 sivil hastaneye kaldırıldı.
Patlamanın etkisiyle çevrede hasar meydana geldi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bombalı terör saldırısı: 2 yaralı - Son Dakika