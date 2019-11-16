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Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden...
6 saat önce
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 18'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 18'e yükseldi.
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