Kaynak: AA

Suriye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine füzeli saldırıda 14 sivil öldü - Son Dakika

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