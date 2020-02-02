Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine hava saldırısı - Son Dakika

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Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine hava saldırısı
16 dakika önce
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçe merkezi Rus savaş uçağı tarafından vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:39 Kaynak: AA
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçe merkezi Rus savaş uçağı tarafından vuruldu.
Muhaliflere ait gözlemevinin paylaştığı bilgilere göre, ülkenin batısındaki Hımeymim hava üssünden kalkan bir Rus savaş uçağı, gece 01.30 sularında Bab ilçe merkezinde 3 noktayı hedef aldı.
Bombalar, eski sebze hali, Şeyh Duşi Camisi ve daha önce Türkiye tarafından restore edilmiş Ulu Cami'nin iki altındaki sokağa isabet etti. Saldırıda 1 sivil yaralandı.
Dün gündüz saatlerinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Beşşar Esad rejimi güçleri arasında Bab cephe hattında yer yer çatışmalar yaşanmıştı.
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