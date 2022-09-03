MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

03.09.2022 11:46
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

SURİYE'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nce etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" denildi.


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Kaynak: DHA

Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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