Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde eş zamanlı terör saldırıları düzenlendi - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde eş zamanlı terör saldırıları düzenlendi

27.06.2022 13:23
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde eş zamanlı terör saldırıları düzenlendi

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde iki ayrı noktada eş zamanlı düzenlenen bombalı terör saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde iki ayrı noktada eş zamanlı düzenlenen bombalı terör saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'un Tel Ali ve Selce köylerinde araçlara yerleştirilen bombalar eş zamanlı patlatıldı.

Terör saldırılarında yaralanan 5 sivil Cerabus'taki hastanelere nakledildi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan, Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın sabah saatlerinde Cerablus ilçesinin güney kırsalına gerçekleştirdiği füze saldırılarında 3 sivil yaralanmıştı.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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Münbiç'te yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'a füzeli saldırısında 3 sivil yaralandı Münbiç'te yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'a füzeli saldırısında 3 sivil yaralandı Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Cerablus, Suriye, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde eş zamanlı terör saldırıları düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde eş zamanlı terör saldırıları düzenlendi - Son Dakika
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